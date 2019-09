Quarenta e nove assessores do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados do Brasil ficaram ricos, literalmente, da noite para o dia.E, ao contrário do que é habitual acontecer quando alguém ligado à política fica rico de repente, não podem ser acusados de corrupção...Eles juntaram-se para apostar na lotaria Mega Sena, acumulada há semanas, e ganharam 26,6 milhões de euros, o que dá a módica quantia de 544 mil euros por pessoa.