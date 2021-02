Mesmo a tempo do Dia dos Namorados, a Lexington Humane Society, abrigo de animais abandonados no Kentucky (EUA), promoveu uma iniciativa que permite aos amantes enjeitados um sabor de vingança. Por 10 dólares, podem inscrever o nome dos ex-namorados, ou namoradas, numa caixa de areia de gatos. Os felinos encarregam-se do resto...





