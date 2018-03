Ataca marido com tesoura após descobrir traição com idosa

Homem saltou da janela e partiu as duas pernas.

18:32

Charlotte Laudat, 31 anos, é acusada de tentativa de homicídio após esfaquear o marido no rosto e braços com uma tesoura. A agressão ocorreu porque a mulher descobriu a infidelidade do homem, Simon, com uma idosa, de 70 anos. O adúltero partiu ambas as pernas ao saltar da janela do apartamento no centro de Londres, Inglaterra, para fugir à ira da esposa.

Em tribunal, Charlotte admitiu que quando descobriu as fotos da idosa nua no telemóvel do marido, pensou que era uma brincadeira. Mas ao confrontar Simon, concluiu que o romance era real.

De acordo com o jornal The Sun, o homem, que se descolou à audiência numa cadeira de rodas, contou ao juiz que Charlotte colocou uma tesoura entre os nós dos dedos e usou-a como soqueira, depois de o espancar.

Simon afirmou que a mulher "estava tão violenta" que preferiu saltar da janela do primeiro andar do que ser morto no local.



Charlotte aguarda julgamento em liberdade.