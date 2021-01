Ativistas ambientais que há meses ocupam um parque em Easton Square, Londres, escavaram em segredo um túnel por debaixo do jardim e dizem-se prontos para ali resistir durante semanas às tentativas da polícia para os despejar. Os ativistas ocuparam o parque para impedir que seja destruído no âmbito das obras de construção da linha ferroviária HS2.



Esta quarta-feira, quando a polícia foi despejá-los, pelo menos quatro refugiaram-se dentro do túnel e recusam sair.