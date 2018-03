Ausência de cromossoma torna adolescente gigante

Médicos não conseguem determinar o tamanho máximo que o jovem poderá atingir.

Brandon Marshall, de 16 anos, é muito provavelmente o adolescente mais alto do mundo. Apesar de já ter uma altura de mais de dois metros e meio, os médicos não conseguem determinar o tamanho máximo que o jovem poderá atingir. O crescimento desmedido é causado pela inexistência do cromossoma responsável por regular o desenvolvimento. O "gigante" vive no Reino Unido.

Apelidado de ‘Tiny’ ("minúsculo", em português), o rapaz realizou um grande sonho ao ser convidado para a seleção nacional de basquetebol do País de Gales.

Lynne Quelch, mãe do adolescente, contou ao jornal Mirror que Brandon apresentou uma altura normal até aos nove anos, idade em que foi diagnosticado com a ausência do cromossoma 12.

O rapaz tem "alguns problemas com telhados, tetos e ombreiras de portas", tem uma cama feita à medida e sente-se bastante desconfortável quando as pessoas pedem para tirar uma foto com "o adolescente gigante".