Autoridades tentam capturar peixe gigante

Animal comeu todos os patinhos de um lago municipal.

As autoridades da cidade alemã de Offenbach estão a tentar de tudo para se verem livres de um peixe gigante que desenvolveu uma predileção especial por... patos bebés.



O peixe, que mede mais de um metro e meio, desatou a atacar os patinhos após ter comido todos os outros peixes de um lago municipal.



As autoridades já tentaram, em vão, apanhar o peixe, e decidiram agora contratar um pescador profissional para tentar acabar com o problema.