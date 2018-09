Saido Berahino recusa ser o pai das crianças e o caso deverá seguir para os tribunais.

Saido Berahino, jogador do Stoke City, foi pai de três crianças em menos de dois meses. Estranho? O avançado de 25 anos, nascido no Burundi, também acha e por isso já acionou os meios legais para contestar as mães dos bebés, que garantem a pés juntos que ele é o pai dos respetivos filhos, avança o Record.