Um aventureiro americano e um cientista marinho tornaram-se os primeiros homens a escalar Mauna Kea, no Hawai, segundo o livro de recordes ‘Guinness’.Mauna Kea é considerada a montanha mais alta do Mundo quando se tem em conta toda a sua extensão - do sopé ao pico tem mais de 10 mil metros, e mais da metade está submersa.A ‘escalada’ foi feita de minissubmarino, de bicicleta e a pé.