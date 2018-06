Tem de ser dado mérito ao piloto, que ainda é estudante de aviação, mas há que reconhecer que em hora de ponta a manobra teria sido bem mais complicada.

Um pequeno avião conseguiu aterrar de emergência no meio de uma estrada, na Califórnia.O piloto evitou os fios da eletricidade e as viaturas que seguiam na via.