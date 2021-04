RT stem_feed: USAF V-22 Osprey accidentally destroys helipad at Addenbrooke’s hospital in Cambridge pic.twitter.com/26oqVb9u6F — vixen. jfb? (@letdnanc) April 24, 2021

Um avião de descolagem vertical ‘Osprey’ da Marinha dos EUA destruiu a pista de aterragem de helicópteros do hospital de Cambridge, no Reino Unido, durante um treino de rotina.Os poderosos motores do avião, que são bem mais potentes que os dos helicópteros, fizeram ‘descolar’ o piso, lançando-o pelos ares e causando um prejuízo avultado.