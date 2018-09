Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aviões ‘caminham’ sobre a água

Acrobacia espetacular no Botswana.

01:30

Uma equipa sul-africana de acrobacia aérea protagonizou uma impressionante e arriscada manobra durante o recente festival aéreo ‘Race for Rhinos’, no Botswana.



Os quatro aviões rasaram a superfície de um lago, mais parecendo que deslizavam sobre as águas tranquilas.



O ousado número foi estreado pelos ‘Flying Lions’ em 2006 e faz, desde então, parte do repertório da equipa.