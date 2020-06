Avó de 65 anos casa com o filho adotivo

Uma avó indonésia, de 65 anos, casou com o filho adotivo, de 24, numa cerimónia celebrada esta semana em Sumatra do Sul, na Indonésia. O feliz casal divulgou as imagens da boda nas redes sociais e o caso está a gerar polémica em todo o mundo.

Segundo a imprensa local Mbah Gambreng adotou o jovem Ardi Waras em 2019, mas admite que nunca lhe passou pela cabeça que acabaria casada com o filho adotivo.

"Tinha-lhe dito que ele tinha que se casar em breve, porque as irmãs, com a idade dele, já eram casadas", conta Mbah que tem outras três filhas, também adotadas, e que já têm filhos.

"Para minha surpresa ele respondeu-me ‘Mas eu quero é casar contigo’", afirmou a indonésia ao jornal australiano 7news, questionada como surgiu o pedido de casamento.

Nos casamentos islâmicos na Indonésia, o noivo ou o pai do noivo tem que pagar (em dinheiro ou bens) à noiva, como dote. Ardi Waras terá pago 100 mil rupias indonésias para casar com a mãe adotiva, qualquer coisa como 6,30 euros.

Apesar da polémica gerada com o casamento, o casal mostra-se muito feliz, como é possível ver nas fotos da cerimónia.