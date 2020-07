Babuínos munidos de chave de fendas e serra elétrica danificam carros em safari

Imagine que fazia um safari onde tinha a oportunidade de ver vários animais no seu meio ambiente, mas no fim deparava-se com vários babuínos a vandalizarem o seu carro.O cenário é real, pelo menos no safari parque de Knowsley, em Merseyside, Inglaterra, onde os babuínos já são famosos por vandalizarem os carros, arrancando limpa pára-brisas e espelhos retrovisores das viaturas dos visitantes.No entanto, os ataques têm-se tornado mais violentos e parece haver uma explicação para o fenómeno.Segundo o jornal The Sunday Times, citado pelo Daily Mail, os trabalhadores do parque suspeitam que os primatas estão a ser armados com facas, chaves de fenda e até uma serra elétrica pelos próprios visitantes que se divertem com os episódios de destruição provocados pelos animais.Apesar desta possibilidade, o parque continua a acreditar que as histórias dos babuínos armados são apenas histórias inventadas.