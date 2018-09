Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Balão do presidente de Londres em biquíni sobrevoa em campanha política

Grupo que luta pela saída de Sadiq Khan da presidência da câmara da capital britânica fez voar um balão com o autarca de biquíni.

01:30

Em julho, um Trump de fraldas sobrevoou Londres. Agora, um grupo que luta pela saída de Sadiq Khan da presidência da câmara da capital britânica fez voar um balão com o autarca de biquíni.



Os organizadores temeram ser censurados, mas Khan reagiu com fair play e disse: "Quem quiser passar o dia a olhar para mim num biquíni amarelo que o faça. Mas penso que o amarelo não me fica bem".



<iframe width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/news/av/embed/p06k17dd/45381628"></iframe>