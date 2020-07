Banhista nada até carrinha submersa para ir buscar cigarros

Um britânico determinado foi buscar quatro maços de cigarro a uma furgoneta que estava a ser engolida pelas águas do Mar do Norte. A bizarra situação surpreendeu este domingo as centenas de banhistas que foram à praia Redcar, no Yorkshire, nordeste do Reino Unido.



Uma carrinha branca, que rebocava um pequeno barco, ficou presa nas areias depois de o motor ter dado de si. Um grupo de homens, com a ajuda de um trator, tentaram retirar o veículo do local antes da subida da maré. Os esforços foram infrutíferos, já que os cabos para rebocá-lo estavam sempre a partir.

Mais insólito foi quando um banhista se atirou ao mar e nadou 100 metros até à carrinha, já meio submersa, para tirar umas fotografias em cima do tejadilho. De seguida, entrou pela janela do condutor e conseguiu retirar quatro maços de tabaco, antes de regressar à praia a nado.

A furgoneta foi rebocada horas mais tarde, após a descida da maré.