Um bar do Massachusetts, EUA, decidiu aceitar notas do Monopólio como pagamento durante uma promoção recente.A iniciativa visou assinalar a candidatura do bar a figurar na próxima edição local do popular jogo de tabuleiro.Durante duas horas, os clientes puderam usar notas de brincar para pagar cachorros-quentes e bebidas não alcoólicas, além da taxa de serviço.