Barcaça afunda-se após renovação

Alguma coisa correu mal...

01:30

Uma embarcação com quase um século afundou-se ao largo do País de Gales quando estava a ser rebocada para o seu novo dono, que pagou 300 mil euros por esta.



O ‘MV Oliver Cromwell’ tinha acabado de sair do estaleiro, onde foi alvo de obras de remodelação, mas algo deve ter corrido mal pois começou a encher-se de água inexplicavelmente e afundou-se em menos de três horas.



