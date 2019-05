Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barco abençoado resgata jovens náufragos

O mais curioso da história de Tyler Smith e Heather Brown, de 17 anos, é que o barco salvador, se chama... ‘Amen’.

10:23

Dois adolescentes arrastados pela corrente do mar ficaram isolados a mais de 3 quilómetros da costa, na Florida.



Quando já encomendavam a alma aos céus, um barco surgiu no horizonte, parou junto deles e resgatou-os das águas. Mas o mais curioso da história de Tyler Smith e Heather Brown, de 17 anos, é que o barco salvador, capitaneado por Eric Wagner, se chama... ‘Amen’.



Eis um daqueles casos em que as orações dos náufragos tiveram uma resposta bem clara...