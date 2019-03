Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bate recorde do Guinness de lançamentos para três pontos num minuto

Marca foi batida em fevereiro perante o olhar atento de amigos e familiares.

Não joga na NBA mas tem uma pontaria fora do comum.



Anthony Miracola concretizou 31 lançamentos de três pontos num minuto, batendo o recorde vigente do Guinness, que estava nuns ‘modestos’ 26 tiros.



A marca foi batida em fevereiro deste ano perante o olhar atento de amigos e familiares.



"É como ser jogador de basket", diz Miracola que aponta uma razão para a base do sucesso: "praticar durante uma vida".