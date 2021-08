Percorreu 100 metros em 22,99 segundos e bateu o recorde do Guinness, que era de 25 segundos. A proeza só é notícia porque foi uma corrida de quatro, com pés e mãos no chão.



A ‘atleta’ é uma canadiana, de 38 anos, de Vernon, Colúmbia Britânica. Julie McCann corre de quatro desde os três anos e deu à luz recentemente. Voltou em força e aguarda que o recorde seja validado pelo Guinness.