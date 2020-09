Treinar tacadas de golfe com o filho bebé ao lado para avaliar a inexperiência da mãe pode não ser a melhor ideia.E, no entanto, foi o que aconteceu a Mackenzie Haggett, ao falhar a bola num swing escabroso durante um treino realizado em meados de agosto.Atrás dela ouvem-se as gargalhadas embaraçosas da criança, levando ao constragimento da mãe face a tal aselhice."Quando nada de pior pode suceder em 2020... acontece isto!", escreveu o marido Blake Haggett a acompanhar o vídeo.