Bebé com cara de 'zangada' em sessão de fotos torna-se famosa na Internet

São muitos os recém-papás que gostam de realizar sessões fotográficas com os seus bebés acabados de nascer, para eternizar os primeiros meses de vida, onde estes só parecem querer dormir descansados.Os pais da bebé Luna Musa não foram exceção, mas a menina parece ter querido contrariar a tendência do "bebé angelical" e foi fotografada com expressões faciais caricatas.A bebé, que veio ao mundo no passado dia 15 de dezembro, foi fotografada na passada segunda-feira durante 90 minutos, numa sessão onde permaneceu pacífica e calma durante todo o tempo, apesar do seu ar de "zangada".O pai da bebé,, garantiu à ABC News que a filha já nasceu com cara de "zangada" e que sempre revelou ter uma personalidade forte. As imagens da menina foram partilhadas nas redes sociais pelos progenitores, e rapidamente, Luna se tornou num fenómeno da Internet.