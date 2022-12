View this post on Instagram A post shared by HH for Women & Children (@hh_womenandchildren)

Uma bebé, do estado norte-americano do Alabama, nasceu no passado dia 18 de dezembro e partilha o mesmo aniversário de ambos os pais.Cassidy e Dylan Scott deram as boas-vindas à filha Lennon, quando o hospital registou o momento - e o fenómeno -, na rede social Instagram. Segundo o estabelecimento há "uma hipótese em 133 mil" de que a coincidência ocorra. A bebé "esperou até às 12h30 da manhã e nasceu mesmo a tempo da celebração", acrescentou o hospital.