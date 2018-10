Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bêbedo ao volante de trotineta elétrica atropela peão

Condutor multado em 475 euros em Los Angeles, EUA.

02:30

Um homem foi multado em Los Angeles, EUA, por conduzir uma trotineta elétrica sob o efeito do álcool e atropelar um peão numa passadeira.



Nicholas Kauffroath tinha três vezes o nível de álcool permitido no sangue quando foi detido, naquele que foi o primeiro caso de condução de trotineta sob os efeitos do álcool na cidade.



O imprudente condutor foi condenado a pagar uma multa de 475 euros e a frequentar um curso sobre os efeitos do álcool ao volante.