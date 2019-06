Beber um copo com ratos na mesa

Ratos a par de comida ou bebidas não é coisa que habitualmente agrade muito.Mas o San Francisco Dungeon, em São Francisco, Califórnia, vai promover, entre os próximos dias 13 e 15, uma noite em que os ratos são convidados especiais.Os clientes poderão beber cocktails enquanto roedores percorrem as mesas e interagem com eles.Para o fazerem, no entanto, terão de pagar 49,99 dólares (44,6 euros).