Benfeitor detido por tráfico de droga

Detric McGowan ficou conhecido por gastar quase 500 euros a comprar um carregamento de biscoitos a duas escoteiras.

01:30

Detric McGowan ficou conhecido nos EUA por gastar quase 500 euros a comprar um carregamento de biscoitos a duas escoteiras para evitar que elas estivessem na rua a apanhar frio.



Agora, provando que o ser humano é capaz do melhor e do pior, foi preso por tráfico de droga.



As supostas atividades ilegais de McGowan terão começado por volta de 2016. Atualmente encontra-se sob custódia da polícia dos EUA e irá ser presente a juiz esta sexta-feira.