O bilionário japonês Yusaku Maezawa decidiu redistribuir parte da sua imensa fortuna para "espalhar a felicidade".Segundo anunciou no Twitter, vai oferecer um milhão de ienes (cerca de oito mil euros) a mil dos seus seguidores naquela rede social, escolhidos ao acaso, no que classificou como "uma experiência social" para ver se o dinheiro traz felicidade.Espera ainda ajudar a lançar no país o debate sobre a importância do rendimento básico.