Bodybuilder que casou com duas bonecas sexuais mostra rotina de pele das esposas

Yuri Tolochko, um fisioculturista residente no Cazaquistão, casou-se com duas bonecas sexuais e afirma ser feliz. Na rede social Instagram, é habitual Yuri mostrar a vida poliamorosa. Desta vez mostrou uma sessão de tratamento facial e como a mulher, Lola, o alimenta.

Na publicação, o homem escreve "Hoje temos procedimentos. Vamos rejuvenescer a pele".

Confessa ainda que a primeira experiência sexual que teve com uma boneca remonta há dez anos: "Houve uma festa. Eu e os meus amigos brincámos, beijámo-nos e muito mais... havia também uma boneca. Aí aconteceu a minha primeira experiência e gostei".

Yuri, pansexual convicto, já se tinha casado uma vez, em 2019, com outra boneca sexual, Margo, mas divorciou-se porque a traiu. De acordo com o relato do jornal Daily Star, o homem teve relações sexuais com "um objeto de prata com pequenas saliências" enquanto Margo estava com uma avaria.

A nova esposa, Lola, tem corpo de galinha porque recentemente o homem fez sexo com uma e gostou. "Eu identifico a Lola como uma galinha enorme", afirmou. Confessa ainda ao jornal que "não foi um animal vivo, mas sim uma galinha inteira que estava pronta para ser assada".