Um boi de 18 meses arrastado no passado dia 10 por um rio durante as cheias que atingiram a costa Oeste da Nova Zelândia sobreviveu à aventura e apareceu uma semana depois, são e salvo, a mais de 80 km de distância rio abaixo. Durante o longo percurso sobreviveu à queda numa cascata e quase chegou ao mar. O dono do bovino, Tony Peacock, ficou incrédulo ao receber um telefonema a comunicar-lhe que um agricultor de Westport tinha encontrado o boi.