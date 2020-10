Bombeiros resgatam rato obeso preso em tampa de esgoto e acabam mordidos

Há resgates que por um motivo ou por outro ficam gravados na memória dos bombeiros durante toda a sua carreira e este é um desses casos. Não por ter sido particularmente difícil ou por ter feito várias vítimas. O motivo prende-se exclusivamente com o protagonista de toda a acção, um rato.

Sim, isso mesmo. A corporação de bombeiros Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach recebeu um alerta que dava conta de um rato preso numa tampa de esgoto em Bad Kreuznach, perto de Mainz, na Alemanha.

Poucos minutos depois a equipa chegou ao local e viu o roedor preso. As primeiras tentativas não foram bem-sucedidas, já que o rato não parava de morder as luvas dos bombeiros, ficando mesmo a deitar sangue dos dentes. Mas depois de levantada a tampa de esgoto, e com recurso a um pedaço de madeira, a equipa de resgate conseguiu libertar o animal.

A operação de socorro a este roedor acabou com uma nova captura, desta vez para que o animal fosse visto por um veterinário, que o alimentou e lhe administrou medicação para o acalmar.

Apesar de tudo, esta foi uma história com final feliz e que esta corporação de bombeiros alemã fez questão de partilhar na sua página de Facebook, juntamente com uma foto do protagonista do dia.