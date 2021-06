Os Bombeiros de Port Jefferson, em Nova Iorque, resgataram uma adolescente que ficou trancada no gabinete de provas de uma loja de roupas montado no antigo cofre de um banco.A pesada porta metálica trancou-se com ela dentro e os empregados não puderam reabri-la.Felizmente, a aventura teve final feliz e a vítima tem uma história para contar.