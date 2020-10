Bombeiros salvam jovem presa em máquina de secar roupa

Uma jovem inglesa de 21 anos ficou com as pernas presas numa máquina de secar roupa e só conseguiu sair com a ajuda dos bombeiros, avança o jornal britânico Daily Star.

Rosie Cole tinha estado a beber com os amigos com os quais partilha casa, quando foi desafiada por um amigo a meter-se dentro da máquina de secar.

"Pensando que não havia hipótese de eu realmente caber lá dentro, decidi tentar e, para minha surpresa, parecia mais fácil do que eu pensava. Só depois de colocar as ancas para dentro e cruzar as pernas atrás de mim é que percebi que não conseguia sair", explicou Rosie Cole ao Daily Star. Foi a própria estudante, Rosie Cole, que ligou a pedir socorro aos bombeiros.