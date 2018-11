Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bósnia tenta bater recorde mundial e serve 13 mil panquecas em 8 horas

Vários chefs de cozinha uniram-se com o objetivo de entrar no Livro do Guinness.

Vários chefs de cozinha tentaram bater um recorde mundial ao servir 13 mil panquecas ao longo de 8 horas na capital da Bósnia, Sarajevo.



O evento atraiu milhares de gulosos, que quiseram experimentar os diversos sabores.



O recorde vai ser avaliado pelo Livro do Guinness.