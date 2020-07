"Brilhante e macia": Mulher usa sangue menstrual para tratamentos faciais

Uma mulher, de 36 anos, utiliza a sangue da menstruação para fazer tratamentos faciais.Mary Miranda, de Chicago, nos EUA, teve a sua primeira menstruação aos 12 anos e passou a maior parte da sua adolescência a sofrer com as dores e fluxos irregulares de período, fazendo com que se sentisse muito envergonada e enojada ... pelo menos até descobrir o ritual 'Moon Blood'.Depois de iniciar este 'tratamento', a mulher garante que a sua pele ficou mais "macia" e "brilhante", segundo avança o The Mirror.

Miranda aproveita também o sangue para trabalhos de arte.