Brincadeira faz delícias de criança de cinco anos no oceanário

Pinguim seguiu menina durante visita ao espaço aquático de New Jersey, nos EUA.

01:30

Arianna, de cinco anos, ganhou o dia quando, numa visita ao oceanário de New Jersey, nos EUA, um pinguim brincalhão interagiu com ela.



A menina pôs a mão no vidro e andou até ao final do aquário das aves marinhas, voltando depois em sentido inverso.



Para sua grande surpresa, o pinguim começou a seguir a mão, do outro lado do vidro, num vaivém divertido. Um caso de amor à primeira visita.