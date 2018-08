Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Britânica tinha lente esquecida num dos olhos há 28 anos

Mulher apanha susto e vai ao oftalmologista.

01:30

Uma britânica, que se queixava de dor e inchaço no olho, descobriu que tinha uma lente de contacto esquecida no olho esquerdo há 28 anos.



Tudo começou com uma espécie de caroço do tamanho de uma ervilha por baixo da sobrancelha esquerda.



A britânica decidiu ir ao oftalmologista.



Inicialmente, o médico achou tratar-se de um quisto, mas, depois, a intervenção cirúrgica revelou que se tratava de uma lente de contacto que tinha ficado esquecida.