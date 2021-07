Britânicos acreditam ser inevitável invasão de extraterrestres, avança estudo

Um novo estudo revela que seis em cada dez britânicos acreditam que é inevitável que o planeta Terra seja invadido por extraterrestres e 80% deles têm um plano para quando isso acontecer.

O estudo, realizado para o Dia Mundial do OVNI que se assinala a 2 de julho, contou com a participação de dois mil cidadãos britânicos. As principais conclusões, publicadas no Daily Star, são que cerca de 63% dos inquiridos dariam as boas-vindas aos alienígenas e um em cada 20 afirma que já teve um encontro com a espécie.

Entre os planos dos inquiridos para o caso de ocorrer uma invasão são:

Confiança que os especialistas vão resolver o assunto;

Pânico;

Ir ao supermercado comprar o essencial;

Barricar-se dentro de casa;

Fugir para o campo;

Desligar todas as luzes em casa e ter esperança que os alienígenas pensem que não está ninguém em casa;

Colocar uma chaleira ao lume;

Construir um bunker;

Repor o stock de papel higiénico;

Construir uma arma com objetos domésticos;

Ligar para o trabalho a avisar que hoje não vão;

Ver os conselhos de sobrevivência do Google;

Ir até à caverna mais próxima e morar lá algum tempo;

Esconder-se debaixo da cama;

Ver filmes de invasões alienígenas para treinar;

Fazer um bolo na esperança de formar uma amizade com os invasores;

Pedir conselhos aos pais;

Aproveitar o dia e revelar os sentimentos a alguém por quem esteja apaixonado;

Em declarações ao Daily Star, Nick Pope ex-chefe de investigação de OVNIs no Ministério da Defesa do Reino Unido, afirma que "os avistamentos de OVNIs estão a aumentar, bem como a crença na presença de um alienígena".

Lembra ainda que os vídeos registados pela marinha dos Estados Unidos da América, onde são visíveis "OVNIS" (Objetos Voadores Não Identificados), que vieram a público devido a uma fuga de informação, ajudam a desmistificar este tema- "com pilotos, operadores de radar e pessoal da comunidade de inteligência a falarem sobre as experiências, o assunto está agora a ser levado a sério dentro do governo."

O jornal britânico avança ainda que a Inteligência Artificial será capaz de, no futuro, detetar padrões de atividade para perceber quando é que estes avistamentos surgem.

Mais recentemente, a China deu conta de que está a avançar nesse sentido. De acordo com o jornal South China Morning Post, o país está a usar a tecnologia para perceber melhor como ocorrem estes avistamentos.

Chen Li, pesquisador do exército chinês afirma ao jornal que "a ocorrência frequente de condições aéreas não identificadas nos últimos anos traz sérios desafios para a segurança da defesa aérea do país [China]".