Buquês de nuggets e de pizza estão a substituir os tradicionais ramos de flores

Para a maioria das mulheres, receber um ramo de flores é um dos maiores atos de romantismo. Mas há quem prefira ser "conquistada pelo estômago". Já imaginou receber um buquê de nuggets, por exemplo? Ou de bolas de gelado?De acordo com o site de culinária Delish, esta é uma tendência que tem crescido cada vez mais entre os jovens, que cada vez mais encomendam buquês com comida para ocasiões especiais como aniversários, festas e claro...o dia dos Namorados.As imagens das prendas 'deliciosas' têm sido compartilhadas por vários internautas nas redes sociais. Alguns mostram nuggets de frango espetados em palitos, batatas fritas empoleiradas e até fatias de pizza. Os mais gulosos exibem uma mistura de chocolate e pepitas.São cada vez mais os sites online onde é possível realizar este tipo de pedidos, tais como o Say It With Beef e o Manly Man Company.