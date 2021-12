Corre, salta e brinca. Parece um cão a correr atrás de uma bola, mas na verdade é um burro. E está tão satisfeito com a sua prenda que se empina e zurra até furar a bola e ela perder o ar.Um espetáculo ao qual o dono do animal, de Greenwood, Arkansas, Estados Unidos, não se cansa de assistir: "O meu burrinho adora brincar com bolas e fica muito animado quando ganha uma nova."