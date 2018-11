Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burro e emu apaixonados em abrigo para animais abandonados

Animais dormem juntos e protestam quando tentam separá-los.

Um abrigo para animais abandonados na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, está com um problema entre mãos.



Um burro macho e um emu fêmea resgatados apaixonaram-se e agora têm uma relação amorosa.



O estranho par recusa um afastamento e não há quem os consiga separar. O problema é que o romance torna muito difícil uma eventual adoção dos animais.



"Eles até dormem juntos. Não os conseguimos separar por isso precisamos de alguém que esteja disposto a adotar os dois. Pode não ser fácil...", revelou Jennifer Gordon, uma das tratadoras do abrigo, citada pelo jornal Charlotte Observer.



Na primeira tentativa de criar um afastamento, a reação de ambos não poderia ter sido pior. O burro "começou a chorar" enquanto a emu "ficou muito nervosa".