Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caça ao ADN do monstro de Loch Ness

Cientista neozelandês vai recolher e catalogar todas as amostras de ADN presentes nas águas.

02:30

Um cientista neozelandês vai recolher e catalogar todas as amostras de ADN presentes nas águas do Lago Ness, na Escócia.



Com esta abordagem científica espera conseguir provar, de uma vez por todas, a existência - ou não - do famoso Monstro de Loch Ness.