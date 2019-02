Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçador baleado pelo próprio cão perde licença de porte de armas

Homem deixou a espingarda de caça no banco do carro e o cão pressionou inadvertidamente o gatilho.

03:30

Um tribunal alemão decidiu retirar a licença de porte de armas a um caçador que em 2016 foi baleado... pelo seu próprio cão.



O homem deixou a espingarda de caça no banco do carro e o cão pressionou inadvertidamente o gatilho, ferindo-o num braço.



O juiz considerou agora que o homem "não tem capacidade para ter armas" uma vez que "não demonstrou a necessária responsabilidade" ao deixar descuidadamente a arma à mercê do cão.