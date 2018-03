Cachorro com “cara humana” faz sucesso na Internet

Animal está a ser comparado a várias celebridades.

17:21

Yogi, com um ano, é neste momento o cão mais popular da Internet. Tem sido comparado a várias celebridades devido à sua "cara humana" e o sucesso não para de aumentar.

A fama do cachorro começou quando a dona do animal, Chantal Desjardins, partilhou uma foto do pequeno Yogi ao lado da sua "irmã" Darla.

O objetivo era partilhar a pose fofa de Darla, que estava enfeitada com dois laços nas orelhas, mas a atenção foi toda direcionada para Yogi.

"ESTE CÃO TEM UMA CARA HUMANA", foi o tweet que deu origem a tudo. Ellie Hall foi a responsável pela descoberta e o seu comentário já gerou mais 10 mil ‘gostos’ e dezenas de comparações.

"Os olhos humanos" de Yogi já resultaram em dezenas de comparações com celebridades como o ator Nicolas Cage, o famoso Leonardo Di Caprio, o músico Ed Sheeran, entre muitos outros.

Yogi é a nova sensação das redes sociais e Chantal delicia-se com as comparações dos internautas.







THIS DOG HAS A HUMAN FACE pic.twitter.com/nEmQ6ZgJcZ — Ellie Hall (@ellievhall) March 12, 2018