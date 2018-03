Cadáver com três dedos gera discussão entre cientistas

Arqueólogos acreditam ter encontrado um “humanóide”.

Maria foi nome escolhido pelos arqueólogos para apelidar o peculiar esqueleto encontrado no Peru. O "humanóide" possui um material genético semelhante ao ser humano, mas apenas três dedos, nos pés e mãos, e um formato de crânio diferente.

Konstantin Korotkov, professor da Universidade Nacional de Investigação da Rússia, afirma que Maria terá, no mínimo, 6 mil anos e que "poderá ser um exemplar de extraterrestre ou bio robôs".

De acordo com o jornal Mirror, o cadáver apresenta 23 pares de cromossomas, "material geneticamente semelhante na composição da pele" e essa é a razão pela qual os especialistas não podem afirmar que Maria é de facto um alien.

"Pode ser um exemplar de uma raça que evoluiu mais rapidamente que nós", afirmou o grupo de cientistas que prosseguem o estudo do corpo da "humanóide".



As fotografias têm gerado discussão no meio científico e nas redes sociais.