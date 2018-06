Cadeira de rodas devolvida por ladrão depois de publicação viral no Facebook

Mulher fez agradecimento depois de receber os pertences, em Leça da Palmeira.

O automóvel de uma mulher foi roubado esta quarta-feira, em Leça da Palmeira, em Matosinhos. Com vários pertences dentro do carro, a lesada decidiu fazer uma publicação nas redes sociais, onde pedia que a cadeira de rodas do filho (que sofre de insensibilidade congénita à dor com anidrose) e os exames médicos do mesmo, fossem devolvidos, apelando a que todos os amigos partilhassem o sucedido.









24 horas, 7.000 partilhas e 5.600 comentários depois, todos os objetos que tinham sido roubados foram devolvidos, exceto o carro. Este momento voltou a ser partilhado nas redes sociais da mulher, Teresa Taveira, que agradeceu muito a todos os que partilharam o insólito, e que fizeram com que esta situação se concretizasse.



"Obrigada Sr. Ladrão, afinal, foi sensível ao meu apelo, contra todas as probabilidades, parece uma história para um filme. Somos pessoas cheias de sorte, não me canso de dizer. OBRIGADA, OBRIGADA, OBRIGADA!!!!", avançou.







Momentos depois, a mulher voltou à rede social afirmando que foi também entregue algo que não lhe pertence: um carrinho de bebé e um brinquedo, apelando novamente a que todos partilhem, por forma a encontrar o outro lesado.