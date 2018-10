Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela dá o exemplo e aproveita o outono

Vídeo mostra Stella a sair disparada do carro para um delicioso mergulho.

01:30

Stella, uma cadela labrador norte-americana, não tem a menor dúvida sobre qual é a melhor diversão do outono: uma gigantesca pilha de folhas secas, fofas e estaladiças!



Um vídeo publicado no YouTube mostra a cadela a sair disparada do carro para um delicioso mergulho nas folhas do jardim, ignorando a dona que a esperava para um abraço.