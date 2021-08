Indy quase ganhou o prémio de melhor funcionária do mês após fazer três km em 15 minutos para chegar ao trabalho a um domingo. Só não ganhou porque o prémio não é para animais. Indy é uma cadela, fiel amiga do dono que vive no Connecticut, EUA, e que a deixou em casa dos pais para ir a um casamento. O animal fugiu durante um passeio e conseguiu chegar ao trabalho do dono, à sua procura.