Cadela surpreende ao jogar Jenga melhor do que a dona

Há cães que sentam, rebolam, dão a patinha… e depois há outros que ultrapassam todas as expectativas e até... jogam Jenga!O jogo, cujo objetivo é retirar peças de uma torre sem mandar tudo abaixo, é a especialidade de Secret, uma pastora australiana que vive nos EUA com a dona, Mary.Mas a cadela faz muito mais do que isso: faz ioga e até aspira a casa.Um sonho para qualquer dono!