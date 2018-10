Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães surfistas arrasam na praia

Canídeos participam em encontro anual de surf na Califórnia.

01:30

Há cães que dão a patinha, que sentam, rebolam... e depois há cães que para além disso ainda conseguem o que muitos humanos nem se atrevem a tentar: fazer surf!



O décimo encontro anual ‘Cidade do Surf. Cão do Surf’ em Huntington, na Califórnia (EUA), veio revelar vários prodígios nesta modalidade, que mostraram que os cães fazem muito mais do que correr atrás de uma bola.



A competição contou com cães de todos os tamanhos e raças.