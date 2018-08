Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cama atravessa ponte 25 de Abril no tejadilho de um carro

O insólito aconteceu e houve quem não resistisse a captar o momento.

21:48

Certamente já viu tejadilhos atolados com malas de viagens ou até bicicletas, mas alguma pensou em ver uma cama a atravessar a Ponte 25 de Abril em cima de um tejadilho? O insólito aconteceu e um condutor não conseguiu não captar o momento.



As imagens são inacreditáveis e certo é que a cama circulava direitinha em cima do carro.